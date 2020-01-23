Микроавтобус на скорости сбил людей: подробности ужасной аварии

В Днепре 4 человек сбили на остановке общественного транспорта. Фото: dnpr

В Днепре на улице Ударников микроавтобус на высокой скорости сбил людей на остановке общественного транспорта.

Авария произошла в тот момент, когда люди хотели садиться в трамвай. Об этом сообщает "Днепровская панорама".

В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них 12-летний мальчик. Ребенок находится в реанимации областной детской больницы. Также пострадали трое взрослых - две женщины и мужчина. По словам очевидцев, их в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в областную больницу имени Мечникова до приезда полиции.

Водитель трамвая рассказала, что сначала микроавтобус двигался прямо в ее кабину. В последний момент мужчина в авто повернул налево и совершил наезд на пешеходов, которые стояли на площадке для посадки-высадки пассажиров.

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Виновником аварии оказался 46-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В этом он сам признался правоохранителям. Мужчина рассказал, что самовольно, в свой выходной день, сел за руль служебной машины, принадлежащей коммунальному предприятию.

В Полтавской области шестеро военных пострадали в аварии. Трем из них понадобилась медицинская помощь - их направили в больницу.