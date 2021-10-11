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понедельник, 11 октября 2021 07:15

Метадон в крови нардепа Полякова был - МВД

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Метадон в крови нардепа Полякова был - МВД
В МВД подтвердили, что в крови умершего Полякова нашли метадон. Фото: УНИАН

В крови умершего нардеп из группы "Партия" За будущее" 33-летнего Антона Полякова, кроме алкоголя, обнаружили метадон.

Это подтвердил пресс-секретарь министра внутренних дел Артем Шевченко.

"Судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм по времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, - еще будет устанавливаться после глубоких исследований", - сказал Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

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Он отметил, что рассматривается две версии смерти нардепа.

"Версии две - либо был преступный характер смерти, или нет. Или он сам принял препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Другого не может быть", - сказал Шевченко.

9 октября народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что данные результатов токсикологического исследования крови Антона Полякова - его смерть наступила "в результате реакции алкоголя и метадона".

Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутат в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение ПДР. "Скорая" не смогла его реанимировать.

Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе. После этого его начало тошнить в салоне. Все ценные вещи, документы и деньги были у депутата.

Вскрытие тела показало, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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