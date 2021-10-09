Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики

В крови умершего нардеп из группы "Партия "За будущее" 33-летнего Антона Полякова нашли алкоголь и метадон.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко в Telegram.

"Смерть Антона Полковая наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология", - написала Янченко.

Официального подтверждения, что в крови умершего нашли эти вещества нет.

Ранее Янченко сообщала, что результаты токсикологии должны быть 9-10 октября.

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Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутат в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение ПДР. "Скорая" не смогла его реанимировать.

Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе. После этого его начало тошнить в салоне. Все ценные вещи, документы и деньги были у депутата.

Вскрытие тела показало, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Полицейские прорабатывают все возможные версии, которые привели к смерти народного депутата Антона Полякова. Среди них - хронические заболевания, которыми страдал депутат, и отравления.