Владелец торговой марки "Пидрахуй" и изгнанник "слуг": самое интересное о нардепе Полякове

 
Ексклюзивы
1/5
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1368
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 387
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1485
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4041
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1179
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1134
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1413
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1683
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1197
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
3
4
3
4
Пьяный мэр Яремче вылетел на встречную и врезался в Peugeot
Пьяный мэр Яремче вылетел на встречную и врезался в Peugeot
Амфетамин и каннабис нашли даже на работе: полицейский употреблял и продавал наркотики
Амфетамин и каннабис нашли даже на работе: полицейский употреблял и продавал наркотики
Сидели всю ночь в кукурузе: показали и фото разысканных под Киевом школьников
Сидели всю ночь в кукурузе: показали и фото разысканных под Киевом школьников
Под Киевом исчезли трое школьников
Под Киевом исчезли трое школьников
Угрожали и пытали: банда охотилась на людей ради квартир
Угрожали и пытали: банда охотилась на людей ради квартир
Видео
Все видео
В Польше загорелся автобус с украинцами
В Польше загорелся автобус с украинцами
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Укрэксимбанк выдал 60 млн кредита фирме, которая поддерживает боевиков
Укрэксимбанк выдал 60 млн кредита фирме, которая поддерживает боевиков
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение
В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение
Интервью
1/5
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 648
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 432
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 810
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 999
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2097
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 18
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
пятница, 08 октября 2021 16:20

Владелец торговой марки "Пидрахуй" и изгнанник "слуг": самое интересное о нардепе Полякове

  Комментировать
Владелец торговой марки &quot;Пидрахуй&quot; и изгнанник &quot;слуг&quot;: самое интересное о нардепе Полякове
Народный депутат от группы "Партия" За будущее "Антон Поляков умер во время поездки в такси в Киеве. Фото: slovoidilo.ua

8 октября в Киеве умер нардеп Антон Поляков.

Ему стало плохо, когда ехал в такси. Полицейские, остановившие авто за нарушение правил дорожного движения, оказывали помощь Полякову. Вызвали "скорую", однако спасти его не далось.

Умер нардеп от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, по результатам вскрытия. Продолжаются еще и другие судебно-медицинские исследования.

Gazeta.ua собрала все, что известно об Антоне Полякова.

Он родился 11 ноября 1987 года в Чернигове, сообщает сайт Верховной Рады. Воспитывался в многодетной семье с двумя братьями и сестрой.

Учился в Черниговском коллегиуме, а затем в Киевском университете рыночных отношений по специальности "Право". Служил во Внутренних войсках МВД Украины (Одесса), где охранял подвижной состав во время этапирования заключенных.

До политической деятельности он открыл магазин по продаже напольных покрытий. И зарегистрировал торговую марку "Пидрахуй".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смерть нардепа Полякова: в полиции раскрыли "интересные" подробности

С 2016 года был главой общественной организации "Украинский центр противодействия преступности и коррупции".

В политику пришел в 2019-м. Тогда на парламентских выборах Поляков вошел в ВРУ от "Слуги народа" - победил на одномандатном избирательном округе № 206 в Чернигове.

Был членом парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики и председателем подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.

В ноябре того же года Полякова исключили из "Слуги народа". Потому что не голосовал за законопроекты, по которым было общее решение фракции. Сам Поляков назвал это решение политической расправой.

В 2020 году Поляков стал членом депутатской группы "За будущее". В том же году он баллотировался на пост мэра Чернигова, но не набрал нужного количества голосов.

Известно, что Поляков был против рынка земли и депутатской неприкосновенности. Занимался благотворительностью - поддерживал детские дома, помогал детям с диабетом, высаживал деревья в Чернигове.

В сентябре 2020-го на Полякова напали. Тогда в МВД заявили, что это может быть не связано с его политической деятельностью. По словам правоохранителей, обидчик нанес Полякову несколько ударов и скрылся.

"Это был скорее бытовой конфликт. На него напали не как на депутата. Просто пьяный какой-то. Мы его найдем и накажем", - заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

У Антона Полякова остались двое детей.

Народный депутат от группы "Партия" За будущее "Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.

Депутат в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать.

Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе. После этого его начало тошнить в салоне. Все ценные вещи, документы и деньги были у депутата.

Полицейские прорабатывают все возможные версии, которые привели к смерти народного депутата Антона Полякова. Среди них - хронические заболевания, которыми страдал депутат, и отравления.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Владелец торговой марки "Пидрахуй" и изгнанник "слуг": самое интересное о нардепе Полякове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Покинул Гарвард ради Голливуда: неожиданные факты из жизни именинника Мэтта Дэймона

Родился один из самых сильных украинцев в истории

Началась самая большая морская битва века

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию

Самое читаемое
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 1 Просмотров: 7668
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 5778
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 4041
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала &quot;скорая&quot;
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала "скорая" Просмотров: 4032
&quot;Зрелая красота людей и отношений&quot;: Боклан захватил сеть редким фото с любимой
"Зрелая красота людей и отношений": Боклан захватил сеть редким фото с любимой
5
 Просмотров: 3024
Происшествия
В Польше загорелся автобус с украинцами
В Польше загорелся автобус с украинцами
 Просмотров: 180
Полицейские озвучили основные версии гибели нардепа Полякова
Полицейские озвучили основные версии гибели нардепа Полякова 2 Просмотров: 657
Дважды теряла сознание в Раде: рассказали, где сейчас Скороход
Дважды теряла сознание в Раде: рассказали, где сейчас Скороход 1 Просмотров: 1260
Смерть нардепа Полякова: в полиции раскрыли "интересные" подробности
Смерть нардепа Полякова: в полиции раскрыли "интересные" подробности Просмотров: 1620
Мецгеру вручили новое подозрение
Мецгеру вручили новое подозрение Просмотров: 234
Больше всего комментируют
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
7
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
5
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
2
Украина не готова к новой волне коронавируса
Голосов: 130
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть