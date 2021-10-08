Владелец торговой марки "Пидрахуй" и изгнанник "слуг": самое интересное о нардепе Полякове

Народный депутат от группы "Партия" За будущее "Антон Поляков умер во время поездки в такси в Киеве. Фото: slovoidilo.ua

8 октября в Киеве умер нардеп Антон Поляков.

Ему стало плохо, когда ехал в такси. Полицейские, остановившие авто за нарушение правил дорожного движения, оказывали помощь Полякову. Вызвали "скорую", однако спасти его не далось.

Умер нардеп от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, по результатам вскрытия. Продолжаются еще и другие судебно-медицинские исследования.

Gazeta.ua собрала все, что известно об Антоне Полякова.

Он родился 11 ноября 1987 года в Чернигове, сообщает сайт Верховной Рады. Воспитывался в многодетной семье с двумя братьями и сестрой.

Учился в Черниговском коллегиуме, а затем в Киевском университете рыночных отношений по специальности "Право". Служил во Внутренних войсках МВД Украины (Одесса), где охранял подвижной состав во время этапирования заключенных.

До политической деятельности он открыл магазин по продаже напольных покрытий. И зарегистрировал торговую марку "Пидрахуй".

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С 2016 года был главой общественной организации "Украинский центр противодействия преступности и коррупции".

В политику пришел в 2019-м. Тогда на парламентских выборах Поляков вошел в ВРУ от "Слуги народа" - победил на одномандатном избирательном округе № 206 в Чернигове.

Был членом парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики и председателем подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.

В ноябре того же года Полякова исключили из "Слуги народа". Потому что не голосовал за законопроекты, по которым было общее решение фракции. Сам Поляков назвал это решение политической расправой.

В 2020 году Поляков стал членом депутатской группы "За будущее". В том же году он баллотировался на пост мэра Чернигова, но не набрал нужного количества голосов.

Известно, что Поляков был против рынка земли и депутатской неприкосновенности. Занимался благотворительностью - поддерживал детские дома, помогал детям с диабетом, высаживал деревья в Чернигове.

В сентябре 2020-го на Полякова напали. Тогда в МВД заявили, что это может быть не связано с его политической деятельностью. По словам правоохранителей, обидчик нанес Полякову несколько ударов и скрылся.

"Это был скорее бытовой конфликт. На него напали не как на депутата. Просто пьяный какой-то. Мы его найдем и накажем", - заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

У Антона Полякова остались двое детей.

Народный депутат от группы "Партия" За будущее "Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутат в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе. После этого его начало тошнить в салоне. Все ценные вещи, документы и деньги были у депутата. Полицейские прорабатывают все возможные версии, которые привели к смерти народного депутата Антона Полякова. Среди них - хронические заболевания, которыми страдал депутат, и отравления.