Месяц поисков: 21-летний мужчина не вернулся из соседнего села

На Львовщине разыскивают 21-летнего Василия Зверя из села Пристань Червоноградского района. Пропал 29 декабря прошлого года. Фото: lv.npu.gov.ua

На Львовщине разыскивают 21-летнего Василия Зверя, жителя села Пристань Червоноградского района.

Мужчина 29 декабря ушел из дома и до сих пор о месте его пребывания ничего неизвестно. Его родственники рассказали, что в тот день Василий помогал людям в соседнем селе перевозить дрова, после чего исчез. Телефонной связи с мужчиной не было. Поскольку у него поломался телефон, а другого он купить не успел, пишет ZAXID.NET.

Василий Зверь закончил Рава-Русский профессиональный лицей и временно нигде не работал. Подрабатывал, помогая людям выполнять различную работу в деревне. А весной с родственником планировал ехать на заработки в Польшу.

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После исчезновения родственники совместно с местными жителями искали Василия у реки, в лесу, в соседних деревнях, но безрезультатно.

Полицейские просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Василия Зверя, просят обращаться по телефонам 068486 88 09 или 102.

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