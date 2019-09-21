Мертвого мужчину нашли возле завода

По неофициальной информации, умершему - 31 год Фото: dp.informator.ua

Сегодня, 21 сентября, возле завода "Днепропресс" в Днепре обнаружили труп мужчины.

Охранник предприятия обнаружил тело и сообщил об этом в полицию, передает "Информатор".

Тело мужчины было покрыто синяками, локти - в ссадинах, на голове была кровь. Умерший был весь в пыли, а куртка и обувь лежали рядом. Отмечается, что на земле видны следы борьбы.

По мнению охранника, мужчина упал с высоты или его избили. Свидетель сообщила, что видела умершего накануне сильно навеселе. Он лежал на земле. Служебная собака не смог взять след предполагаемого преступника.

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Правоохранители отрабатывают версии гибели мужчины. По неофициальной информации, умершему - 31 год.

11 августа, около 7.30 утра в районе железнодорожного вокзала г. Запорожье нашли труп неизвестного мужчины. В пресс-службе ГУНП Запорожской области пришло сообщение о трупе без насильственных признаков смерти.