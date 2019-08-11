Загадочная смерть: мужчину нашли мертвым на вокзале

11 августа, около 7.30 утра в районе железнодорожного вокзала г. Запорожье нашли труп неизвестного мужчины.
В пресс-службе ГУНП Запорожской области пришло сообщение о трупе без насильственных признаков смерти.
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Тело для установления причины смерти будет направлено в морг.
Принимаются меры по установлению личности погибшего. Проводится проверка.
В Харькове годовалый мальчик утонул в ванной. Как отмечается, малыша оставили без присмотра. Трагедия произошла в субботу, 10 августа.
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