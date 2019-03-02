Мертвого младенца нашли в лесополосе

Правоохранители нашли в пакете мертвого младенца. Фото: Нацполиция

Тело новорожденного ребенка нашли в лесополосе в Дарницком районе Киева. Был обмотан в пакет.

"Вчера недалеко от улицы Старобориспольская в пакете обнаружили тело новорожденного ребенка. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, кинологи со служебными собаками, патрульные и врачи", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей.

"Следователи уже начали уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка. Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Разыскиваем женщину, которая оставила младенца в лесополосе ", - сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

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За совершение такого преступления предусмотрено наказание до 5 лет ограничения или лишения свободы.

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