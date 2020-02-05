Медсестра убила себя смертельной инъекцией

В городе Кременчуг Полтавской области молодая женщина покончила с собой с помощью смертельной инъекции.
О трагическом событии со ссылкой на кременчугских медиков и правоохранителей сообщает КГ.
30-летняя медсестра одной из больниц Кременчуга совершила самоубийство, введя себе смертельную дозу медикаментов. По информации местных СМИ, это были препараты для наркоза.
К суициду женщину подтолкнуло давление долгов по кредитам. Об этом она написала в предсмертное записке, которую положила рядом с собой.
Тело направили в бюро судмедэкспертизы, полиция открыла уголовное производство и проводит проверку по факту самоубийства медсестры.
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В Тернополе умерла студентка шестого курса местного Национального медицинского университета 24-летняя Бадмус Рафиат. Она выпила яд после того, как не сдала экзамен. За это ее собирались отчислить из учебного заведения.
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