Медсестра убила себя смертельной инъекцией

Медсестра сделала себе смертельную инъекцию. Фото: 24tv.ua

В городе Кременчуг Полтавской области молодая женщина покончила с собой с помощью смертельной инъекции.

О трагическом событии со ссылкой на кременчугских медиков и правоохранителей сообщает КГ.

30-летняя медсестра одной из больниц Кременчуга совершила самоубийство, введя себе смертельную дозу медикаментов. По информации местных СМИ, это были препараты для наркоза.

К суициду женщину подтолкнуло давление долгов по кредитам. Об этом она написала в предсмертное записке, которую положила рядом с собой.

Тело направили в бюро судмедэкспертизы, полиция открыла уголовное производство и проводит проверку по факту самоубийства медсестры.

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