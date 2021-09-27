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понедельник, 27 сентября 2021 17:59

Медики заставляли онкобольных покупать "бесплатные препараты"
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СБУ разоблачила в Житомирской области медиков, которые заставляли онкобольных покупать «бесплатные препараты»
Фото: ssu.gov.ua
СБУ разоблачила в Житомирской области медиков, которые заставляли онкобольных покупать «бесплатные препараты»
СБУ разоблачила в Житомирской области медиков, которые заставляли онкобольных покупать «бесплатные препараты»
СБУ разоблачила в Житомирской области медиков, которые заставляли онкобольных покупать «бесплатные препараты»
СБУ разоблачила в Житомирской области медиков, которые заставляли онкобольных покупать «бесплатные препараты»

Медики Житомирского областного онкологического диспансера заставляли онкобольных покупать дорогостоящие лекарства в аптеках, хотя медикаменты им бесплатно давало государство.

Организовал схему заведующий одного из отделений онкоцентра совместно со своим коллегой. Действовали по меньшей мере в течение последних пол года, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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"Медики назначали онкобольным лечение, а дорогостоящие лекарства предлагали покупать в аптеках. Это при том, что данные медикаменты они бесплатно получали от государства на каждого больного. Медики-мошенники "списывали" полученные лекарства и продавали их частным аптекам за пол цены. Препараты сбывали в нескольких областных центрах", - сказано в сообщении.

Во время обысков в служебных кабинетах обоих злоумышленников и в их авто, в аптечных пунктах, задействованных в схеме, изъяли почти полмиллиона гривен наличности и очередную партию готовых к "сбыту" лекарств - 50 упаковок дорогостоящего медпрепарата.

Продолжается досудебное расследование, устанавливают всех причастных к преступлению.

Медики Национального института рака требовали с онкобольных пациентов деньги за лекарства, которые государство предоставляет бесплатно.

К схеме были причастны заведующий поликлиникой и химиотерапевт. В деле есть семь пострадавших. Отдали врачам почти 40 тыс. грн.

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Дата
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