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вторник, 23 июля 2019 19:00

Медики и правоохранители оставили труп на детской площадке

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Медики и правоохранители оставили труп на детской площадке
Труп человека 6 часов пролежал на детской площадке. Фото: IP.news

В Запорожье труп человека пролежал на детской площадке 6 часов.

На место происшествия приезжали медики и правоохранители, однако они лишь осмотрели тело и оставили его. Индцидент произошел в Хортицком районе города на проспекте Юбилейном. Об этом сообщили очевидцы в сети, передает издание "IP.news +".

"Еще в первой половине дня по адресу побывали скорая помощь и полиция. Поставили галочки и оставили тело загорать (простите за цинизм) на детской площадке среди белого дня ... На момент моей публикации труп вывезли - через 6 часов. Я так понимаю это нормально , стандарты такие? " - возмущается один из свидетелей.

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В Дубровице Ровенской области полицейские нашли остатки 41-летнего мужчины, пропавшего еще в августе 2015 года. Его убил 53-летний товарищ, у которого мужчина гостил. Чтобы скрыть преступление, мужчина вместе с сыном закопали тело погибшего недалеко от дома в лесной чаще.

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