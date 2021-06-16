Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"

Блогершу из Ирпеня Киевской области, известную в Instagram под ником kaleganovaa, внесли в базу "Миротворец".

Соответствующее досье появилось на сайте проекта.

"Демонстративное неуважение к государственным символам Украины. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

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Речь идет о 18-летней Диане Калегановой. Она изучает журналистику в Межрегиональной академии управления персоналом в Киеве. Девушка публично назвала украинский язык "*баным* и выступила за его запрет. Также заявила, что она "русская" и с ней Бог. Позже Калеганова извинилась перед людьми, которые "топят за украинский язык без всякого фанатизма, национализма и такого прочего". Пожаловалась и на угрозы в соцсетях. По словам блогерши, неизвестные пишут и звонят не только ей, но и ее матери.