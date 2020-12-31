Матери Шабунина подбросили взрывчатку

 
Ексклюзивы
1/5
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 108
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 630
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 999
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 729
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1845
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1035
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1242
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 432
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7794
Фото
Все фото
8
3
5
4
5
Водитель врезался в террасу McDonald&#039;s: есть пострадавшие
Водитель врезался в террасу McDonald's: есть пострадавшие
Роли были четко распределены: бандиты похищали людей и торговали наркотиками
Роли были четко распределены: бандиты похищали людей и торговали наркотиками
8 разбитых авто и искалеченные: показали фото масштабного столкновения под Киевом
8 разбитых авто и искалеченные: показали фото масштабного столкновения под Киевом
Над памятником воинам АТО поиздевались вандалы
Над памятником воинам АТО поиздевались вандалы
Работники медцентра за 500 грн продавали рецепты на наркотики
Работники медцентра за 500 грн продавали рецепты на наркотики
Видео
Все видео
Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео
Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Депутат из бандой промышляли разбоями. За ним гонялись 2 года
Депутат из бандой промышляли разбоями. За ним гонялись 2 года
Пожилого мужчину "выбрасывали" из маршрутки - водителю не понравилось, что он стоит
Пожилого мужчину "выбрасывали" из маршрутки - водителю не понравилось, что он стоит
34-летней женщине загнали в грудь кухонный нож
34-летней женщине загнали в грудь кухонный нож
Интервью
1/5
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 108
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 630
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1845
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1035
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 594
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 216
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
четверг, 31 декабря 2020 00:24

Матери Шабунина подбросили взрывчатку

  Комментировать
Матери Шабунина подбросили взрывчатку
Взрывчатку обнаружили под дверью квартиры матери Шабунина. Фото: 24 канал

Возле квартиры матери председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Ровно обнаружили взрывчатку. Женщина живет на первом этаже пятиэтажки.

Самодельное устройство лежало у двери квартиры, сообщила пресс служба Национальной полиции.

Взрывчатка состоит из двух гранат и черной коробки.

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают лиц, которые могут быть причастны к этому событию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский 2 недели не может уволить Татарова" - Шабунин

Напомним, утром 23 июля стало известно о пожаре в доме главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в селе Гнедин под Киевом. Инцидент произошел в ночь на четверг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Матери Шабунина подбросили взрывчатку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
13
 Просмотров: 25974
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
14
 Просмотров: 15877
Регина Тодоренко бегала по пляжу в &quot;трусах-невидимках&quot;
Регина Тодоренко бегала по пляжу в "трусах-невидимках"
4
 1 Просмотров: 15021
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 12249
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
11
 Просмотров: 8874
Происшествия
Школьный автобус врезался в столб
Школьный автобус врезался в столб Просмотров: 9
Маршрутка с пассажирами упала в бассейн
Маршрутка с пассажирами упала в бассейн Просмотров: 288
Водитель врезался в террасу McDonald's: есть пострадавшие
Водитель врезался в террасу McDonald's: есть пострадавшие
8
 Просмотров: 315
Роли были четко распределены: бандиты похищали людей и торговали наркотиками
Роли были четко распределены: бандиты похищали людей и торговали наркотиками
3
 Просмотров: 468
На трассе перевернулась "скорая" - есть пострадавшие
На трассе перевернулась "скорая" - есть пострадавшие Просмотров: 306
Больше всего комментируют
17
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
7
Доработались: партию Зеленского переплюнула в рейтинге ОПЗЖ
4
Указ Зеленского - ничтожен, а сам он нарушитель Конституции. КСУ ответил на ход президента
3
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
2
Пристойні дівчата
Голосов: 323
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть