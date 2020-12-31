Матери Шабунина подбросили взрывчатку

Взрывчатку обнаружили под дверью квартиры матери Шабунина. Фото: 24 канал

Возле квартиры матери председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Ровно обнаружили взрывчатку. Женщина живет на первом этаже пятиэтажки.

Самодельное устройство лежало у двери квартиры, сообщила пресс служба Национальной полиции.

Взрывчатка состоит из двух гранат и черной коробки.

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают лиц, которые могут быть причастны к этому событию.

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Напомним, утром 23 июля стало известно о пожаре в доме главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в селе Гнедин под Киевом. Инцидент произошел в ночь на четверг.