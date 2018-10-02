Мать заморила голодом двух месячных малышей

Мать заморила голодом детей. Их забрали в больницу. Фото: zik.ua

В селе Михайловка Синельниковского района Днепропетровской области горе-мать чуть не убила 2 своих детей. Заморила голодом так, что их забрали в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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Предварительный диагноз - белковая энергетическая недостаточность 1 и 2 степени, алиментарная железодефицитная анемия 3 степени, орофарингеальный кандидоз, отравления нитратами.

За злостное невыполнение матерью обязанностей по уходу за месячными близнецами полиция открыла уголовное производство по статье 166 УКУ.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства. Состояние детей удовлетворительное.

В Польше 36-летняя украинка родила дочку на предприятии по переработке овощей и пыталась ее убить. Ребенка удалось спасти. Горе-матери грозит пожизненное заключение.