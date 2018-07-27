Спрятала дочь в коробке: украинка родила на польском заводе

В Польше гражданка Украины родила дочь на предприятии переработки овощей. Фото: pogliad.ua

В Польше гражданка Украины родила дочь на предприятии по переработке овощей и пыталась ее убить.

Это произошло возле Люблина вечером, 25 июля, пишет polradio.pl.

36-летняя женщина отошла от конвейера в туалет. Впоследствии окровавленную украинку нашла ее сестра. Другие работницы заметили в пластиковой емкости ребенка.

Девочка не имела признаков жизни, однако через мгновение открыла глаза и стала дышать. Ее отвезли в больницу в Свидник.

"Ребенка удалось спасти. Предыдущая правовая квалификация преступления - попытка убийства. Но стоит учитывать обстоятельства, при которых это произошло. Возможно, из-за родов женщина была в состоянии невменяемости", - сказал прокурор из Люблина Петр Ситарский.

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Украинку еще не допрашивали. Когда это сделают, определит прокурор и судебный психиатр.

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