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суббота, 22 мая 2021 09:51

Мать верила до последнего: все об исчезновении и убийстве в Италии 29-летней украинки
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18 мая в заброшенном и разрушенном фермерском доме посреди леса в муниципалитете Кастельфранко-ди-Сотто (Пиза) нашли тело 29-летней Кристины Новак с Украины. Она исчезла 31 октября в прошлом году - в маленьком городке Альтопашо. Сразу после ареста ее сожителя - 41-летнего Айрама Гонзалеса Негрима, предпринимателя испанского происхождения, которого обвинили в незаконном ношении оружия и боеприпасов, хранении краденых товаров, а также наркотиков с целью продажи.

Женщину искали сотни полицейских - осматривали их дом, опрашивали соседей, коллег и знакомых. По результатам собранных доказательств было очевидно, что женщину убили. В преступлении заподозрили татуировщика 49-летний Франческо Лупино. Он - сосед пары и владелец дома, который они снимали. 23 марта Лупино арестовали. Однако в преступлении он не признается, где спрятал тело - не говорил.

Одесситка 29-летняя Кристина Новак исчезла в Италии в начале ноября прошлого года. Убитой ее нашли через семь месяцев. Подозреваемый - сосед Кристины и "партнер" в криминальных сделках ее сожителя - татуировщик Франческо Лупино
Фото: ilmessaggero.it
Одесситка 29-летняя Кристина Новак исчезла в Италии в начале ноября прошлого года. Убитой ее нашли через семь месяцев. Подозреваемый - сосед Кристины и "партнер" в криминальных сделках ее сожителя - татуировщик Франческо Лупино
Одесситка 29-летняя Кристина Новак исчезла в Италии в начале ноября прошлого года. Убитой ее нашли через семь месяцев. Подозреваемый - сосед Кристины и "партнер" в криминальных сделках ее сожителя - татуировщик Франческо Лупино
Одесситка 29-летняя Кристина Новак исчезла в Италии в начале ноября прошлого года. Убитой ее нашли через семь месяцев. Подозреваемый - сосед Кристины и "партнер" в криминальных сделках ее сожителя - татуировщик Франческо Лупино
Одесситка 29-летняя Кристина Новак исчезла в Италии в начале ноября прошлого года. Убитой ее нашли через семь месяцев. Подозреваемый - сосед Кристины и "партнер" в криминальных сделках ее сожителя - татуировщик Франческо Лупино

Что известно о Кристине и ее переезде в Италию

Кристина Новак - из Одессы. Познакомилась с испанцем, Гонзалесом Негримой в прошлом году. Он сам приехал к женщине в Украину в сентябре 2020 года и увез в Италию. Пара начала жить вместе в городе Орентано. Родные и знакомые знали, что Кристина и Айрам помолвлены и собирались пожениться. Сам испанец вел небольшой бизнес, занимался кожаными изделиями. 31 октября в прошлом году испанца арестовали. Кристина также побывала в полиции, однако ее отпустили, поскольку она не была причастна ни к каким преступлениям. Она вернулась в дом и решила никуда не ехать, а остаться и ждать освобождения своего жениха.

Утром 2 ноября Кристина перестала выходить на связь. Ее мать Инна Новак, которая живет в Украине, заявила в полицию. Тогда же копы впервые осмотрели дом и нашли ключи от дома Кристины, ключи от автомобиля Гонсалеса, все документы и сумку пропавшей. Поскольку она не имела с собой документов, добровольное бегство казалась следователем неправдоподобным. Они сразу открыли дело о похищении. А уже через два месяца дело переквалифицировали на умышленное убийство и вышли на след предполагаемого убийцы украинки. Мотивом убийства Кристины могла стать ссора между Франческо и Гонзалесом за два дня до ареста испанца. Или же женщина увидела то, что не нужно было.

Как вышли на убийцу

Ключевым свидетелем расследования изначально был сам Гонсалес нНегрим. Его несколько раз допрашивали в тюрьме. Свидетельства всегда были последовательными и впоследствии подтверждались фактами, по данным местной полиции.

Гонсалес рассказал, что с Лупино познакомился в феврале прошлого года. Сначала их знакомство ограничивалось отношениями арендодателя и арендатора недвижимости. Позже, они подружились и начали вместе торговать наркотиками. Кристина была против такого заработка. И требовала любимого с этим завязать.

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Во время осмотра дома следователи обнаружили следы крови. Анализ ДНК подтвердил, что она принадлежит Кристине. Кроме того, Гонсалес заметил отсутствие коврика в коридоре у двери. А на стене была глубокая царапина с фрагментом металла внутри. Соседи рассказали, что июле 2020 года Лупино застрелил в голову собаку Гонсалеса, а Кристина была свидетелем этой сцены. Позже следователи выкопали труп собаки для того чтобы проанализировать пулю в его черепе. Анализ металла, найденного в царапине в коридоре показал, что он содержит сплав свинца, меди и цинка. Образец совпал с пулей, найденной в черепе убитой собаки Гонсалеса. Баллистический анализ гильзы найденной возле места захоронения животного подтвердил, что она была выпущена из пистолета Tanfoglio, который всегда носил при себе Лупино.

Доказательством стал и телефонный трафик. Лупино и его сожительница пытались запутать следствие. И дали фальшивые показания о месте своего пребывания в дни исчезновения Кристины. Однако Многочисленные голосовые и письменные сообщения показывали, что они не были вместе. Кроме того, сравнивая телефонный трафик Лупино и Кристины заметили, что они были вместе в ночь на 2 ноября.

Также нашелся важный свидетель. Ему сожительница Лупино 3 ноября делала тату. А Лупино в это время переносил в машину большие черные мешки для мусора. Именно в этот день мобильный телефон Кристины внезапно включился после 25 часов молчания и начал движение между различными сотовыми зонами в этом районе. Следователи проверили видеокамеры, мимо которых проезжал телефон Кристины 3 ноября. Они зафиксировали автомобиль Аiat Аreemont который принадлежал Лупино. Убийца хотел имитировать побег Кристины.

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Мать верила до последнего

Инна Новак до последнего верила, что ее дочь жива. Что ее похитили и где-то удерживают. О аресте Лупино она узнала из прессы. Никаких официальных сообщений от итальянских следователей не поступало, хотя женщина имеет в стране адвоката.

"Никаких подробностей мне не рассказывали в течение четырех месяцев. Хотя в Италии у меня есть адвокат. Официально никто мне не говорил, что дочь может быть убита. А сейчас вдруг все это появилось, и я только и читаю все это в интернете. И там нет никаких ссылок на официальные источники. Никто меня даже не предупредил. я не верю, что дочери нет в живых. Думаю, поскольку вся эта история связана с наркотиками, то Кристина может быть жива. О своих догадках я пока не хочу говорить", - делилась Инна в марте.

Когда и как тело Кристины вернут на родину, Gazeta.ua сообщит позже.

Франческо Лупино был соседом Кристины и "партнером" в криминальных сделках ее сожителя. Негрима захотел выйти из "бизнеса" и обвинил итальянца в краже денег, вырученных от наркотрафика. В ответ он угрожал испанцу пистолетом. В конце концов наркоторговцы решили поделить имущество. Лупино отдал Гонсалесу наркотики и два пистолета, а позже заявил на него в полицию.

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22
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