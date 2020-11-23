Мать узнала о гибели 17-летнего сына из соцсетей

В Костополе Ровенской области возле железнодорожного переезда поезд переехал неизвестного. Он лег на рельсы 22 ноября в 15:15.

Погибшим оказался 17-летний парень. Сообщение о гибели сына его мать увидела в одной из соцсетей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: rv.npu.gov.ua На Ровенщине 17-летний парень лег под поезд

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"Как объяснил полицейским машинист, неизвестный внезапно лег на рельсы. Несмотря на экстренное торможение и полную остановку локомотива избежать наезда не удалось. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Автор: rv.npu.gov.ua Чтобы установить личность погибшего, полицейские распространяли его фото. Его узнала мать - сообщение о гибели сына увидела в одной из соцсетей

Известно, что парень имел психические расстройства и находился на учете.

На железной дороге в Беляевском районе Одесской области 16-летний парень лег под поезд вблизи станции Выгода. От полученных телесных повреждений он скончался на месте. По имеющейся у полицейских информации, погибший имел проблемы со здоровьем, в связи с чем высказывал намерения покончить с жизнью.