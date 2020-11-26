Мать с 7-летним сыном погибли на дороге. Еще 2 детей спасают

Фото: rv.npu.gov.ua

На Моквинском перекрестке в Березновском районе Ровенской области столкнулись грузовик и ВАЗ. Погибла мать с 7-летним сыном. Еще 2 детей в больнице.

Авария произошла 26 ноября около 15:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Вследствие удара легковушку выбросило с дороги", - сказано в сообщении.

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В больницу попали дети 4 и 11 лет, уточнили спасатели.

Обстоятельства трагедии устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.

В ДТП попала семья священника из села Новый Моквин, сообщают местные СМИ.

На трассе вблизи Умани Черкасской области грузовик Scania въехала в колонну транспортных средств, которые стояли в попутной полосе. От удара авто Ford Transit отбросило в кювет. Другой автомобиль ЗАЗ VIDA, в котором ехали 47-летняя женщина и ее 5-летний сын, раздробило между 2 грузовиками. Они погибли на месте.