Мать позволила ребенку кататься на льдине, а сама стояла на берегу

Мать стояла на берегу, пока ребенок катался на льдине Фото: pixabay.com

В Киеве ребенок играл на льдине, в то время как мать стояла на берегу и разговаривала по телефону.

Инцидент произошел на Русановке, пишет Киев Оперативный. На видео видно, как мать спокойно стоит на берегу и ее не смущает, что ребенок может уйти под воду.

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Пользователи сети гневно отреагировали на это видео. Одни называют женщину "матерью года", другие предполагают, что это может быть няня, так как мать не смогла бы на это так спокойно смотреть.

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