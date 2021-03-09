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вторник, 09 марта 2021 09:51

Мать позволила ребенку кататься на льдине, а сама стояла на берегу

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Мать позволила ребенку кататься на льдине, а сама стояла на берегу
Мать стояла на берегу, пока ребенок катался на льдине Фото: pixabay.com

В Киеве ребенок играл на льдине, в то время как мать стояла на берегу и разговаривала по телефону.

Инцидент произошел на Русановке, пишет Киев Оперативный. На видео видно, как мать спокойно стоит на берегу и ее не смущает, что ребенок может уйти под воду.

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Пользователи сети гневно отреагировали на это видео. Одни называют женщину "матерью года", другие предполагают, что это может быть няня, так как мать не смогла бы на это так спокойно смотреть.

В Харькове родители устроили маленькому ребенку безумное катание в коляске. Они надели коньки и провезли дочь по замерзшему Комсомольскому озеру.

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Дата
09
марта

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