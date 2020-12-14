Родители катали коляску с ребенком по замерзшему озеру

Взрослые по очереди промчались замерзшим озером на коньках, толкая перед собой коляску со своей маленькой дочкой Фото: valky-rda.kh.gov.ua

В Харькове родители устроили маленькому ребенку безумное катание в коляске. Они надели коньки и провезли дочь по замерзшему Комсомольскому озеру.

Взрослые по очереди промчались замерзшим озером на коньках, толкая перед собой коляску со своей маленькой дочкой. Видео обнародовали на Telegram-канале "Труха Харьков".

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Пользователи в соцсетях обсудили такие родительские развлечения. Некоторые считают такие действия опасными, поскольку лед в любой момент может проломиться, другие - что его толщина безопасна, и в этом катании нет ничего страшного.

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