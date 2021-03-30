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вторник, 30 марта 2021 13:57

Мать подбросила младенца чужим людям. Мальчик умер в "скорой"

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Мать подбросила младенца чужим людям. Мальчик умер в &quot;скорой&quot;
На Прикарпатье роженица замотала в одеяло младенца и оставила на лестнице. Мальчик умер в "скорой". Фото: facebook.com/frankivsk.police

В селе Томашо́вцы Кольского района на Ивано-Франковщине местная жительница нашла новорожденного мальчика на лестнице возле собственного дома. Был завернут в одеяло. Женщина вызвала медиков и полицию.

Ребенка госпитализировали, но по дороге в больницу ребенок умер. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полицейским удалось разыскать мать младенца. Следователи доставили 39-летнюю местную жительницу в отдел полиции и опрашивают. Она не сообщает, почему оставила ребенка" - говорится в сообщении.

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Для установления причины смерти младенца тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Следователи начали уголовное производство. Женщине сообщили о подозрении, вскоре суд изберет меру пресечения. Продолжается следствие и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Кропивницкому женщина родила младенца и оставила его под дверью больницы. Ее разыскали. У роженицы уже есть четверо детей. Почему она подкинула ребенка, а не написала отказ, женщина объяснить не смогла.

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