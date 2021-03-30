Мать подбросила младенца чужим людям. Мальчик умер в "скорой"

В селе Томашо́вцы Кольского района на Ивано-Франковщине местная жительница нашла новорожденного мальчика на лестнице возле собственного дома. Был завернут в одеяло. Женщина вызвала медиков и полицию.
Ребенка госпитализировали, но по дороге в больницу ребенок умер. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Полицейским удалось разыскать мать младенца. Следователи доставили 39-летнюю местную жительницу в отдел полиции и опрашивают. Она не сообщает, почему оставила ребенка" - говорится в сообщении.
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Для установления причины смерти младенца тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Следователи начали уголовное производство. Женщине сообщили о подозрении, вскоре суд изберет меру пресечения. Продолжается следствие и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Кропивницкому женщина родила младенца и оставила его под дверью больницы. Ее разыскали. У роженицы уже есть четверо детей. Почему она подкинула ребенка, а не написала отказ, женщина объяснить не смогла.
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