Мать нашла мертвой 15-летнюю дочь

В Харькове в доме на Таганском переулке нашли мертвой 15-летнюю школьницу. Ее тело в петле в ванной комнате нашла мать.
Трагедия произошла 24 ноября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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Предварительно, девушка совершила самоубийство после ссоры с матерью. Ранее она уже не раз пыталась покончить с собой, потому состояла на учете у врача. По состоянию здоровья девушка училась дистанционно.
Сейчас полицейские общаются с родителями школьницы. Открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "самоубийство".
В Малиновском районе Одессы нашли мертвой 13-летнюю школьницу. Тело обнаружили в петле на дереве.
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