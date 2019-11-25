Мать нашла мертвой 15-летнюю дочь

В Харькове 15-летняя школьница повесилась после ссоры с матерью. Фото - Вестник

В Харькове в доме на Таганском переулке нашли мертвой 15-летнюю школьницу. Ее тело в петле в ванной комнате нашла мать.

Трагедия произошла 24 ноября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Предварительно, девушка совершила самоубийство после ссоры с матерью. Ранее она уже не раз пыталась покончить с собой, потому состояла на учете у врача. По состоянию здоровья девушка училась дистанционно.

Сейчас полицейские общаются с родителями школьницы. Открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

В Малиновском районе Одессы нашли мертвой 13-летнюю школьницу. Тело обнаружили в петле на дереве.