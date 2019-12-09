Мать нашла 14-летнюю дочь мертвой в подвале

В Березном Ровенской области повесилась 14-летняя девушка. Фото - npu.gov.ua

8 декабря в Березно Ровенской области повесилась 14-летняя девушка.

Мертвой ее в подвале дома нашла мать, когда вернулась из магазина, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"14-летняя девочка осталась дома одна, в то время как 43-летняя мать со знакомым пошла в магазин. Как вернулись - входная дверь была заперта. Попав в дом через подвальное помещение, мать обнаружила свою дочь повешенной. Спасти девочку не удалось: медики констатировали смерть", - говорится в сообщении.

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Родственники и соседи объяснить причины такого поступка не могут. Как выяснили полицейские, несовершеннолетняя воспитывалась в неполной, однако благополучной семье. Мать ездит за границу на заработки, к уголовной и административной ответственности не привлекалась. У женщины есть еще одна 21-летняя дочь. Отец умер 3 года назад.

"Семья на учете органов полиции, службы по делам детей не состоит и по месту жительства характеризуется положительно. Любой информации относительно конфликтов в семье в полицию не поступало. Школьницу знают как веселую, доброжелательную и хорошую девочку", - добавили в полиции.

С места происшествия полицейские изъяли записку, но ее содержание не разглашается. Следователи открыли уголовное производство.

8 декабря в Херсоне покончил с собой 10-летний мальчик - повесился в своей комнате. По словам мамы погибшего, сын хотел новую компьютерную игру. Женщина пообещала купить ее позже. Мальчик сильно обиделся и ушел в свою комнату. Когда мать через некоторое время зашла туда, сын уже не дышал.