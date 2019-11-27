Мать месяц разыскивает 14-летнего сына

В Павлограде на Днепропетровщине мать месяц разыскивает сына 14-летнего Дениса Дьяконова. Ранее Денис неоднократно уходил из дома, но ей удавалось разыскать его самостоятельно.

26 ноября женщина обратилась в полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Мать пропавшего сообщила, что последний раз видела своего ребенка еще в октябре. По ее словам, вероятнее всего он может находиться в Днепре. Полицейские принимают меры для установления места нахождения несовершеннолетнего", - сказано в сообщении.

Автор: dp.npu.gov.ua На Днепропетровщине разыскивают 14-летнего Дениса Дьяконова

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Приметы: на вид 13-15 лет, рост 160-170 см, волосы русые.

Был одет: черные брюки, рубашку черного цвета и темную кофту. Учитывая нынешние погодные условия, возможно одет в верхнюю одежду и шапку.

Особые приметы: имеет небольшой шрам под глазом от укуса собаки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего Дениса Дьяконова, просят сообщить по телефонам (056) 720-93-27; (066) 520 09 70; (095) 119-15-76 или на линию "102".

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