Мать и младшая дочь умерли от голода. Старшая – в тяжелом состоянии

В Тернополе женщина около трех недель жила с трупами матери и младшей сестры. Сама попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Мать и дочь, три недели лежавшие мертвые в квартире на ул. Братьев Бойчуков в Тернополе, умерли от голода, по предварительной версии судмедэкспертов. Четче определить причины смерти трудно из-за разложения тел.

Старшая дочь женщины в крайне истощенном состоянии в больнице. Полиции пока не удалось допросить ее, что произошло с ее родными и почему она не сообщила об их смерти, сообщает ZAXID.NET.

По словам соседей погибших, они еще месяц назад видели, как оставшаяся в живых 55-летняя Любовь выходила из дома за продуктами и на почту, оплачивать коммунальные услуги. Еще в начале 2020 года женщина работала медсестрой в одной из городских больниц. Когда же началась пандемия, то уволилась из медучреждения и ухаживала за матерью 78-летней Стефанией и сестрой с инвалидностью – 50-летней Людмилой. Семья жила только на пенсию Стефании и Людмилы.

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Несколько недель спустя соседи увидели платежки, вставленные в запертые в дверь квартиры женщин. Подумали, что семья куда-то уехала.

Когда их нашли - Любовь была в крайне тяжелом состоянии, без сознания, с крайне низким давлением. По словам медиков, женщина очень похудела из-за длительной голодовки и весит 30 кг.

Врачи уже несколько дней борются за ее жизнь. Любовь уже пришла в себя, но самостоятельно еще не ест, поэтому ее кормят ее через зонд и венозно.

"Состояние ее остается тяжелым, идет борьба за ее жизнь. Она крайне тяжелая, но с незначительным улучшением. Она в сознании, называет свое имя, артериальное давление поднялось на 100 на 60", - рассказал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии тернопольской больницы скорой помощи Петр Комар.

По словам полиции, у женщины есть явные психологические нарушения, из-за чего ее не смогли допросить. Она только называет свое имя и имена матери и сестры.

В Тернополе женщина около трех недель жила с трупами 78-летней матери и 50-летней сестры. Тревогу забили соседи, которые жаловались на неприятный запах из квартиры на ул. Братьев Бойчуков. Полицейские 1 ноября нашли в помещении тела двух женщин – матери и ее младшей дочери. Предварительно они мертвы примерно две-три недели.