Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной - в полиции рассказали о "женщине с татуировками"

Татуировки, которые обнаружили на теле неизвестной женщины, помогли установить ее личность. Фото: poltava.to

У женщины, татуированное тело которой обнаружили в лесопосадке под Полтавой в начале декабря, в Чернигове осталось двое детей. Нашли ее на снегу обнаженной, а вещи обнаружили поодаль. Ей было 25 лет.

Эти и другие подробности дела корреспонденту Gazeta.ua рассказал начальник отдела коммуникации ГУ национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Вероятнее всего, женщина могла погибнуть 6 декабря. По крайней мере, тогда ее последний раз зафиксировали городские видеокамеры.

"Мы ее отследили по камерами видеонаблюдения. Начиная от автовокзала, где она полностью изменила одежду. Переодевалась публично, не буду детализировать. У нее был билет на автобус в Чернигов. А она переоделась, вышла и пошла в сторону Щербаней", - рассказал представитель полиции .

Шла пешком. С помощью видеонаблюдения, ее путь отследили в село Центр, который является по сути окраиной Полтавы. Как добралась до соседних Щербаней - выясняют. Правоохранители предполагают, что женщину мог подвезти неизвестный автомобиль.

На этом нераскрытые тайны не заканчиваются. Потому женщину нашли в лесопосадке полностью обнаженной. Что подтолкнуло ее к таким действиям - неясно. Но эксперты не обнаружили никаких следов насилия. Смерть выглядит вполне естественной, причина - общее переохлаждение организма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замерзла насмерть - просят опознать женщину со специфическими татуировками

6 декабря, когда, скорее всего, произошла трагедия, земля была покрыта снегом. Он растаял за несколько суток. Его обнаружили под телом. Но все следы, которые могли остаться, растаяли вместе с оттепелью.

10 декабря, когда обнаружили тело, стоял туман. Поэтому, к обследованию места находки привлекли кинологов и работников Национальной гвардии Украины. Они вместе с работниками полиции полностью прочесали близлежащую территорию. Так неподалеку от тела обнаружили личные вещи умершей. Там полностью была одежда - от куртки до белья, обуви, документы, билет на автобус, кредитные карточки, личные вещи.

"Поскольку причина смерти ненасильственная, мы хотим понять, почему она туда пошла, зачем разделась. Мы это исследуем, ждем выводов ряда экспертиз. Надеемся узнать детали, которые помогут понять, что там произошло", - пояснил полковник Сулаев.

Сейчас правоохранители не сообщают журналистам личных данных умершей. Известно лишь, что 25-летняя женщина жила в Чернигове и имела двоих детей, по которым после отъезда ухаживала ее мать.

Благодаря широкой огласке информации об обнаружении тела, буквально на второй день откликнулись родственники умершей. Неизвестную опознали по фотографиям, за несколько дней провели личное опознание. Сообщалось, что женщина поехала в Полтаву для встречи со знакомым, который дал показания, что она была жива, когда виделись в последний раз.