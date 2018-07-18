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четверг, 19 июля 2018 01:56

Мать двоих детей спутала беременность с "кистой"

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Мать двоих детей спутала беременность с &quot;кистой&quot;
39-летняя женщина не подозревала о беременности. Фото: narodna-pravda.ua

39-летнюю женщину подозревают в убийстве собственного новорожденного ребенка. Трагедия произошла 13 июля в селе Неверь Любешевского района Волынской области.

О роженице без младенца в полицию сообщили врачи центральной районной больницы села Большая Глуш. Именно туда ее накануне привезли "скорой" помощью с большим кровотечением. При обследовании гинекологи выяснили, что причина тому - роды.

"Обратилась женщина в тяжелом состоянии. Давление было критически низким. В ходе обследования оказалось, что она несколько часов назад родила ребенка. На учете в больнице не находилась. Мы обратились в полицию, потому что обстоятельства пропажи новорожденного не ясны. Ребенок, которого нашли, был доношенный. Роженицу госпитализировали в реанимацию. Ее состояние стабильно тяжелое. Женщина имеет серьезную психологическую травму из-за того, что произошло. Просила врача не разглашать своего имени и деталей инцидента. Об этом говорит весь район, все на ушах", - говорит главный врач центральной районной больницы села Большая Глуши Богдан Иванов.

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Ребенка нашли на территории частной собственности семьи в ведре сельского туалета. Говорит, что о беременности своей не догадывалась. Односельчанам, которые спрашивали почему растет живот, отвечала, что у нее "фиброма матки" и "киста растет".

В селе о ней отзываются хорошо. Замужем, старший сын учится в Шацке, а младший перешел в 4-й класс. Муж работает на одном из местных предприятий. Она же работает заведующим столовой в сельськой школе.

Правоохранители выясняют причины смерти ребенка. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Открыто уголовное дело по статье умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов. За это предусмотрено лишение свободы до пяти лет. Продолжается досудебное расследование.

В одном из сел Белопольского района Сумской 28-летний отец избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать. Когда девочке стало плохо, ее уложили в постель, через некоторое время ребенок умер.

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