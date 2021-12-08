Мать четырех детей избила гинеколога за отказ сделать аборт

Женщина несколько раз ударила гинеколога в лицо. Фото: pixabay.com

В Никополе Днепропетровской области мать четырех детей избила гинеколога городской больницы.

Причиной стал отказ врача сделать аборт ее подруге, говорится в решении Никопольского горрайонного суда.

"Подозреваемая пришла на прием в гинекологическое отделение больницы № 4 вместе с подругой. Врач отказалась сделать аборт знакомой нападавшей из-за медицинских противопоказаний", - сказано в решении.

Это разозлило женщину. Она несколько раз ударила гинеколога в лицо. У потерпевшей диагностировали легкие телесные повреждения - ушиб мягких тканей затылочной области.

Дело рассматривали в отсутствие подозреваемой и потерпевшей. В то же время нападавшая признала вину и раскаялась. Суд оштрафовал ее на 850 грн.

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В конце ноября в том же Никополе сотрудница краеведческого музея избила другую работницу из-за отсутствия Covid-сертификата. У 61-летней пострадавшей диагностировали перелом.