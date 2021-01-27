Мать бросила в беспорядке 3 маленьких детей и исчезла

В Херсоне 36-летняя женщина покинула 3 маленьких детей и исчезла.

В доме, где находились дети 6, 3 лет и 18 месяцев, был беспорядок, а мать на звонки не отвечала, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

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Фото: hr.npu.gov.ua

"Женщина ведет антисоциальный образ жизни. Было принято решение временно поместить детей в больницу", - говорят в пресс-службе полиции.

"Семья находится на учете в службе. Мы обратились в полицию, чтобы найти мать. Относительно 4 старших детей она уже лишена родительских прав. У детей есть дед, однако по возрасту он не может заниматься такими маленькими детьми. Больше родственников у детей нет", - сообщила Gazeta.ua управляющая делами исполнительного комитета Днепровского районного совета в Херсоне Лилия Лисовик.

Служба по делам детей не планирует возвращать их матери. Готовят иск в суд о лишении женщины родительских прав.

В селе Бирки Чугуевского района Харьковской области 24-летняя женщина заперла в холодном доме сыновей 3 и 6 лет. Еды детям не оставила. Их нашел 52-летний сосед 17 января, когда матери дома не было уже сутки. Выяснилось, женщина с сожителем поехали в Мерефу.