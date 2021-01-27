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среда, 27 января 2021 18:10

Мать бросила в беспорядке 3 маленьких детей и исчезла
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В Херсоне 36-летняя женщина покинула 3 маленьких детей и исчезла.

В доме, где находились дети 6, 3 лет и 18 месяцев, был беспорядок, а мать на звонки не отвечала, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

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Сейчас дети находятся в больнице
Фото: hr.npu.gov.ua
Сейчас служба по делам детей не планирует возвращать детей матери
Сейчас служба по делам детей не планирует возвращать детей матери

"Женщина ведет антисоциальный образ жизни. Было принято решение временно поместить детей в больницу", - говорят в пресс-службе полиции.

"Семья находится на учете в службе. Мы обратились в полицию, чтобы найти мать. Относительно 4 старших детей она уже лишена родительских прав. У детей есть дед, однако по возрасту он не может заниматься такими маленькими детьми. Больше родственников у детей нет", - сообщила Gazeta.ua управляющая делами исполнительного комитета Днепровского районного совета в Херсоне Лилия Лисовик.

Служба по делам детей не планирует возвращать их матери. Готовят иск в суд о лишении женщины родительских прав.

В селе Бирки Чугуевского района Харьковской области 24-летняя женщина заперла в холодном доме сыновей 3 и 6 лет. Еды детям не оставила. Их нашел 52-летний сосед 17 января, когда матери дома не было уже сутки. Выяснилось, женщина с сожителем поехали в Мерефу.

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