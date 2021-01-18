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понедельник, 18 января 2021 18:31

Заперла в холоде без еды: женщина бросила сыновей и сбежала с любовником

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Заперла в холоде без еды: женщина бросила сыновей и сбежала с любовником
На Харьковщине женщина заперла в холодном доме сыновей и сбежала с любовником. Фото: hk.npu.gov.ua

В селе Бирки Чугуевского района Харьковской области 24-летняя женщина заперла в холодном доме сыновей 3 и 6 лет. Еды детям не оставила.

Их нашел 52-летний сосед 17 января, когда матери дома не было уже сутки. Выяснилось, женщина с сожителем поехали в Мерефу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мальчики были одни дома. В квартире было холодно, не было еды. 24-летняя мать вместе со своим сожителем поехала в Мерефу, а детей оставила дома", - сказано в сообщении.

В отношении женщины составили административный протокол. Решается вопрос об изъятии детей из семьи.

В Ивано-Франковске мать оставила в квартире двух несовершеннолетних детей, а сама ушла из дома. Крики голодных детей услышала небезразличная женщина. Она и сообщила об инциденте на ул. Мыколайчука.

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