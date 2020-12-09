Мать бросила голодных и больных детей

На Харьковщине женщина бросила голодных и больных детей ради пьянки у соседей. Фото: hk.npu.gov.ua

В Первомайском на Харьковщине женщина бросила в комнате общежития в антисанитарных условиях детей 4, 6 и 7 лет. Они были больны и голодны.

Мать в то время была у соседей по общежитию в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Во время разговора женщина рассказала, что у нее пятеро детей. Двое из них - 13 и 17 лет - воспитывают бабушки. Младшие дети не посещают детский сад из-за болезни, но за помощью женщина не обращалась", - сказано в сообщении.

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Детей направили в Первомайскую районную больницу. В отношении женщины составили административный протокол.

Детей передадут в патронатную семью на 3 месяца, по решению службы по делам детей Первомайского городского совета. За это время мать должна наладить быт.

В Ивано-Франковске мать оставила в квартире двух несовершеннолетних детей, а сама ушла из дома. Крики голодных детей услышала небезразличная женщина. Она и сообщила об инциденте на ул. Миколайчука в полицию.