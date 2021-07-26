Мать бросила 12-месячного сына, потому что набрала кредитов на развлечения

В Одесской области женщина оставила годовалого сына в службе по делам детей. Потому что набрала кредитов на развлечения. И должна отработать долги. Фото: facebook.com/Дина Базиленко

В Белгороде-Днестровском Одесской области женщина оставила 1-летнего сына в службе по делам детей. Объяснила, что нет денег его содержать.

Должна работать, чтобы рассчитаться с кредитом. Заем взяла на развлечения. Об этом в Facebook сообщила сотрудница службы Дина Базиленко.

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"Расспрашиваю женщину: почему так произошло? Она рассказала, что должна рассчитаться с долгами. Должна работать, а сын мешает. Кредит брала, чтобы погулять с подружкой. Представляете? Не на пищу, не на одежду и подгузники ребенку, а на гульки с подружкой. У меня шок", - рассказала Базиленко.

Она предупредила женщину, что пособие на ребенка от государства - почти 4 тыс. грн - в случае отказа от ребенка она получать не будет. На мгновение мать передумала оставлять ребенка. Но потом снова изменила мнение.

В Запорожье 23-летняя женщина родила сына, но не захотела его воспитывать. Оставила родным, а сама пошла устраивать собственную жизнь. Родственники устали заботится о мальчике и тоже отказались от него. Полицейские доставили его в медучреждение. Сейчас малыш под опекой медиков. Дальнейшую судьбу ребенка будут решать компетентные службы.