Масштабный пожар бушевал в киевском супермаркете: фото и видео

В Киеве на бульв. Кольцова, 14-М горел супермаркет "Сильпо". Возгорание на площади 20 кв. м произошло 1 июля около 19:30.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

"Возгорание произошло в пристройке, с угрозой распространения огня на магазин. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара и эвакуации людей", - говорится в сообщении.

В 20:07 пожар ликвидировали. Для тушения привлекли 15 пожарных и три единицы пожарно-спасательной техники. Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

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Супермаркет "Сильпо" пылает в Киеве не впервые. В октябре 20219-го горела крыша одного из магазинов сети. Площадь огня составляла 100 кв. м.