Масштабное столкновение с искалеченными детьми: показали фото

Масштабное столкновение на Херсонщине, в котором искалечились дети, произошло на дороге Алешки - Голая Пристань - Скадовск 1 июня около 18:00.

В больницах с телесными повреждениями находятся женщина и двое детей. Один ребенок в реанимации без сознания, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: hr.npu.gov.ua

"Авария произошла недалеко садового общества "Бригантина". 71-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat поворачивал налево и не пропустил Infiniti QX-50, который двигался навстречу. В результате между автомобилями произошло касательное столкновение, после чего Infiniti неконтролируемо выехал на встречную для него полосу движения, где столкнулся с автомобилями Skoda Octavia, Kia Cerato и Mazda CX-5", - рассказали в полиции.

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Больше всего пострадали двое пассажиров автомобиля Kia Cerato - 8-летний мальчик и его 56-летняя бабушка, сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский.

"Пострадали целом восемь человек, шестеро из них - дети. Самой младшей девочке нет еще и года. Больше всего пострадали 8-летний мальчик, который с травмой головы находится в реанимации детской областной больницы. И его бабушка, которую госпитализировали в больницу с переломом ключицы. Другие участники ДТП получили незначительные ушибы", - рассказал Думанский.

Следователи открыли уголовное производство. Визуально все водители были трезвы. Однако каждый из них сдал анализы на установление содержания алкоголя в крови.

На трассе между населенными пунктами Гопры и Алешки на Херсонщине произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей. Ранее сообщалось, что в результате пострадали девять человек, из них шестеро - дети. 7-летний мальчик в тяжелом состоянии.