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среда, 20 октября 2021 20:11

Масштабное столкновение на трассе Одесса-Киев: новые подробности и фото
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В Одесской области столкнулись и загорелись два грузовика и три легковых автомобиля. Погибли три человека. 12 - травмированы
Фото: od.npu.gov.ua
В Одесской области столкнулись и загорелись два грузовика и три легковых автомобиля. Погибли три человека. 12 - травмированы
В Одесской области столкнулись и загорелись два грузовика и три легковых автомобиля. Погибли три человека. 12 - травмированы
В Одесской области столкнулись и загорелись два грузовика и три легковых автомобиля. Погибли три человека. 12 - травмированы
В Одесской области столкнулись и загорелись два грузовика и три легковых автомобиля. Погибли три человека. 12 - травмированы

Число пострадавших в масштабной аварии на трассе Одесса-Киев, где столкнулись два грузовика и три легковушки, увеличилось до 12.

Также установлены личности двух из трех погибших, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В аварии погибли три человека - 36-летняя пассажирка легкового Volkswagen, и 30-летний водитель грузовика DAF. Личность третьего погибшего устанавливается. В больницу с различными травмами доставлены двенадцать человек. Среди них - несовершеннолетние в возрасте 15 и 16 лет", - говорится в сообщении.

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Также полицейские воссоздали картину аварии. Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь в направлении Одессы в условиях ограниченной видимости из-за тумана, столкнулся с тягачом DAF, который двигался впереди в попутном направлении.

После столкновения оба водителя остановились на проезжей части. Вслед подъехали автомобиль ВАЗ и микроавтобус с пассажирами, водители которых, увидев аварию, также остановились на дороге. В это время еще один автопоезд DAF влетел во все авто. Начался пожар.

32-летнего водителя грузового автомобиля DAF задержали. Если его вину докажут - могут посадить на 10 лет. Следствие продолжается.

Авария произошла 20 октября около 5:00 возле поселка Любашевка Одесской области. Погибли три человека. Местные СМИ сообщили о 19 травмированных.

Впоследствии полиция уточнила: в больницу доставили восемь пострадавших, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет.

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20
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