Масштабное ДТП под Киевом: в полиции рассказали первые подробности

В полиции рассказали первые подробности масштабной аварии на трассе Киев-Чоп.

Столкновение маршрутки Volkswagen LT и легковушки Ford Mondeo произошло из-за превышения скорости водителем микроавтобуса. Об этом корреспонденту Gazeta.ua сообщил начальник отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

Автор: kv.npu.gov.ua Под Киевом столкнулись Volkswagen LT и легковушка Ford Mondeo. Три человека погибли, еще 18 получили травмы

"Водитель микроавтобуса превысил скорость и столкнулся с автомобилем, который двигался попутно. Два человека в легковушке, водитель и пассажирка, погибли сразу. Еще один мужчина скончался по дороге в больницу", - сказал Жукович.

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18 пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести. Девять из них находятся в больнице.

Следователи уже открыли уголовное производство. Водителю микроавтобуса грозит до 10 лет лишения свободы.

Авария произошла 15 июля около 5.40 на 34 километре Житомирской трассы. Volkswagen вез людей из Львова в Киев. В попутном направлении ехал и Ford. Произошло столкновение. После чего маршрутка нанизалась на отбойник,