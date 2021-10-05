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вторник, 05 октября 2021 15:00

Масштабное ДТП на трассе Киев-Чоп: в полиции уточнили подробности

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Масштабное ДТП на трассе Киев-Чоп: в полиции уточнили подробности
На трассе Киев-Чоп столкнулись пять автомобилей. Погиб 26-летний водитель Volkswagen Passat. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

В масштабной аварии возле села Старый Ярычев Львовской области погиб 26-летний водитель Volkswagen Passat, житель Волыни.

Движение по трассе Киев-Чоп полностью перекрыли. На месте аварии работают эвакуаторы. Проезд освободят, когда уберут разбитые авто, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Столкнулись Volkswagen, грузовик DAF с полуприцепом, за рулем которого находился 33-летний житель Волыни, микроавтобус Renault Master под управлением 37-летнего жителя одного села Яворовского района, автомобиль Skoda Octavia под управлением 27-летний львовянина, и микроавтобус Peugeot Boxer, за рулем которого был 38-летний житель города Буск Золочевского района", - рассказали в полиции.

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Водитель Volkswagen, двигавшийся в направлении Киева, выехал на встречную полосу и в лоб врезался в фуру. После этого легковушку отбросило на бус, который ехал позади, а дальше - еще два авто. Все остальные участники движения уцелели.

Полицейские не исключают, что водитель Volkswagen мог уснуть за рулем.

На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Смертельная авария на трассе Киев-Чоп произошла сегодня, 5 октября, около 09:00.

Движение на этом участке полностью перекрыто. Патрульные направляют транспорт в объезд через населенные пункты Старый Ярычев и Новый Ярычев.

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Дата
05
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