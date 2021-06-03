Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем

ГБР проводит обыски в гор- и облгазах. Фото: скрин с видео

В четверг, 3 июня, следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований одновременно проводят 47 обысков на территории Украины, в том числе в Министерстве энергетики Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в 37 операторов газораспределительных систем и по месту жительства бывших высокопоставленных Министерства.

ГБР разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Минэнергетики газораспределительных систем в пользование частным операторам, сообщили в рресс-служба ведомства.

Установлено, что 21 февраля 2017 года постановлением Кабинета министров Украины "Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих" был утвержден типовой договор эксплуатации газораспределительных систем. Документ предусматривает ежегодную оплату за эксплуатацию государственного имущества. В частности, в государственный бюджет должно перечисляться 10% остаточной стоимости.

Однако в 2017-м тогдашние чиновники Минэнергоугля, действуя в сговоре с обл- и горгазами заключили с 37-ю частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом.

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За три года в результате указанных действий государству нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд грн.

Досудебное расследование продолжается, проверяют на причастность к совершению преступления должностные лица Минэнергоугля, руководителей операторов газораспределительных систем и их конечных бенефициарных владельцев.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет офис генерального прокурора, оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.

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