Масштабная авария в Киеве: новые подробности

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В столичной полиции рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла около 8:30 в Голосеевском районе на площади Демеевской.

Эксперты установили, что водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda.

"В результате аварии четыре человека, которые находились Chevrolet, получили травмы несовместимые с жизнью. Водитель другой иномарки - получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

На месте ДТП продолжают работать правоохранители. Они опрашивают свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также устанавливают его механизм.

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В ГСЧС при этом сообщили, что "в результате ДТП 4 человека погибли и 2 были госпитализированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений".

Спасатели добавили, что на месте ДТП с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта отключили аккумуляторную батарею одного из автомобилей и деблокировали тело мужчины с другого авто. Также спасатели смыли топливо, которое в результате ДТП разлилось на проезжую часть.

Авария произошла утром 15 июня между станциями метро Лыбидская и Демеевская. На путепроводе возле автовокзала разорвало и перекинуло легковой автомобиль. Тела погибших разбросало по дороге.