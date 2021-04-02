Массаж "с клубничкой" - сожители попались на пикантном "бизнесе"

В Хмельницком полицейские разоблачили бордель, замаскированный под массажный салон. Фото: hm.npu.gov.ua

В Хмельницком полицейские разоблачили бордель, замаскированный под массажный салон.

Организовали место разврата гражданские супруги хмельнитчан. 30-летняя женщина занималась поиском клиентов, общалась с ними через социальные сети и мессенджеры, договаривалась об условиях предоставления услуг. Ее муж отвечал за безопасность девушек при предоставлении ими интимных услуг клиентам и улаживал конфликтные ситуации. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Впоследствии организатор привлекла к деятельности одну из работниц салона, которая подыскивала молодых женщин и привлекала их к занятию проституцией. На содержании в салоне было несколько молодых девушек, которых вербовали, пользуясь их уязвимым материальным положением", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство.

В Киеве разоблачили 3 борделя, которые работали под видом массажных салонов. Открыл их бывший полицейский. Там работали 75 проституток и еще 11 человек. Это организатор, четверо соорганизаторов и 6 диспетчеров, которые принимали звонки клиентов.