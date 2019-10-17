Машина взорвалась вместе с людьми после мощного столкновения: фото и видео огненного ДТП

Фото: bessarabiainform.com

16 октября около 22:30 на въезде в село Дмитровка Килийского района Одесской области взорвалось авто с людьми внутри. Погиб водитель и его пассажир.

Предварительно, автомобиль следовал со стороны Килии на большой скорости. Не справившись с управлением в условиях сильного тумана, на въезде в село водитель слетел с дороги и врезался в кирпичную стелу. В результате сильного удара автомобиль загорелся, а через некоторое время произошел взрыв, сообщает "Бессарабия INFORM".

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Очевидец трагедии рассказал, что подбежал к автомобилю, чтобы помочь пострадавшим выбраться, но ничего не смог сделать.

"Я подбежал, стал выламывать дверь, девушка кричала, но я ничего не смог сделать, потому что машина загорелась", - рассказал свидетель.

Предварительно, за рулем авто был 30-летний житель Килии, который на днях стал отцом. Его пассажир - жительница Белгород-Днестровского.

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