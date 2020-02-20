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четверг, 20 февраля 2020 09:21

Машина консула была набита контрабандой – дипломата задержали

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Машина консула была набита контрабандой – дипломата задержали
Пограничники показали изъятие контрабанды у консула. Фото: facebook.com//PavelBiletskyi

Вчера вечером на пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области пограничники вынуждены были применить физическую силу, чтобы осмотреть авто с дипномерами, водитель которого наотрез отказался выйти и заблокировал ее. Выяснилось, что внедорожник Toyota набит контрабандными сигаретами, сообщает пресс-служба Чопского пограничного отряда.

Сотрудникам ГПСУ 29-летний украинец за рулем показал удостоверение почетного консула Латвии в Ужгороде. Корочка вызвала сомнения в ее подлинности. Тем более, для такой категории лиц не предусмотрен иммунитет.

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Проверка показала, что удостоверение не выдавалось МИД - оно неустановленного образца. Нацполиция зарегистрировала дело за подделку документа и его использование.

Видео инцидента показал в Facebook сотрудник ГПСУ Павел Белецкий, назвав в посте номер авто и личные данные водителя. Он уточнил, что пограничники позвонили и. о. представителя МИД в Закарпатской области Дмитрию Керечанину, который "подтвердил по фото лицо консула", но не предъявленный документ.

Прокуратура Донецкой области раскрыла ряд мест в 4 областях Украины, где накапливалась контрафактная табачная продукция из временно неподконтрольной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Изъято 750 тыс. пачек сигарет на общую сумму свыше 20 млн грн, сообщили в Офисе генерального прокурора.

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