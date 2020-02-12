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среда, 12 февраля 2020 11:59

Маршрутка врезалась в троллейбус - у пассажиров ушибы и выбитые зубы
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В Полтаве утром 12 февраля переполнена городская маршрутка врезалась в стоящий троллейбус техобслуживания. Шестеро пассажиров получили травмы.

Произошло по ул. Небесной Сотни внизу спуска с "каменки" около 7:45, сообщила Полтавщина.

Водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине троллейбус техпомощи
Фото: pl.npu.gov.ua
Водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине троллейбус техпомощи
Водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине троллейбус техпомощи

Автобус "Рута 23" выполнял 29-й городской маршрут, спускался по брусчатке со стороны центра и врезался в неподвижный троллейбус технической поддержки, стоявший у правой обочины.

"Водитель маршрутки не учел дорожную обстановку и скорость движения, не выдержал дистанцию ​​и совершил наезд на припаркованный троллейбус. Шесть пассажиров травмированы. Критических повреждений нет, однако у одного человека убой челюсти, а у девушки-пассажира выбиты зубы. Полтавские патрульные составили административное постановление на водителя маршрутки из-за переоборудования - в него демонтированы два сиденья, а это не предусмотрено по технической характеристике", - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции в Полтавской области Екатерина Григоренко.

С самого утра в городе сложные погодные условия - идет мокрый снег, от этого дорога местами скользкая. Почему водитель не увидел технический транспорт и допустил столкновение, разберутся следователи. Начальник КП "Полтаваэлектроавтотранс" Евгений Зайцев утверждает, что троллейбус был припаркован по правилам с включенными аварийными фонарями. В это время водитель заменял угли на штангах токоприемника.

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"Наш водитель не пострадал. В полиции не к нам претензий пока. А вот о маршрутку такого сказать не могу. Эти два транспортных средства - в разных весовых категориях. Троллейбус делался 20 лет назад, там 2-миллиметровая сталь на бампере и везде. Поэтому при столкновении у всех разные последствия. Там на троллейбусе фонари разбиты, бампер поврежден и еще некоторые механические повреждения. Там полностью вина маршрутки ", - рассказал Зайцев.

В полиции рассказали о смертельном столкновении Daewoo Sens с пассажирским автобусом ГАЗ вблизи с. Надднепрянского на Херсонщине. Предварительно, 43-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Погиб сам и еще двое его пассажиров - женщина и мужчина. Еще одна пассажирка спасают в областной больнице. В момент аварии в автобусе находились восемь пассажиров.

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12
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