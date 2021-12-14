Маршрутка с пассажирами вылетела с трассы. Есть погибший и травмированный

Фото: facebook.com/csomvd

14 декабря в 6:40 недалеко от села Орехово в Старобельском районе в Луганской области вылетел с трассы и перевернулся микроавтобус с пассажирами.

Один пассажир погиб, еще шестеро и водитель получили травмы, сообщила в Facebook начальник отдела коммуникации областной полиции Татьяна Погукай.

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"На трассе Чугуев - Милово водитель пассажирского микроавтобуса выехал на обочину и перевернулся из-за гололедицы", - рассказала Погукай.

Двух пассажиров госпитализировали, другим пострадавшим оказали помощь на месте происшествия.

На месте работает полиция и экстренные службы. Все обстоятельства ДТП устанавливают.

Вблизи села Карпиловка в Лубенском районе Полтавской области перевернулся рейсовый автобус с 22 пассажирами. Пострадали водитель и 10 пассажиров. 56-летний водитель автобуса не справился с управлением.