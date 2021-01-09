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суббота, 09 января 2021 11:59

Маршрутка с пассажирами и легковушка сошлись в смертельном столкновении: показали фото
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На Ровенщине столкнулись маршрутка и Volkswagen Golf. Водитель последнего - погиб. Двое пассажиров маршрутки травмированы
Фото: rv.npu.gov.ua
На Ровенщине столкнулись маршрутка и Volkswagen Golf. Водитель последнего - погиб. Двое пассажиров маршрутки травмированы
На Ровенщине столкнулись маршрутка и Volkswagen Golf. Водитель последнего - погиб. Двое пассажиров маршрутки травмированы

В Костополе Ровенской области столкнулись маршрутка сообщением "Ровно-Костополь-Данчимост" и Volkswagen Golf. Водитель последнего - погиб.

Авария произошла 8 января около 20.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Автопроисшествие с участием маршрутного такси и легкового автомобиля произошло на автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов. 23-летний житель села Данчимост за рулем Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным автобусом Mercedes-Benz под управлением 41-летнего костопильчанина. В результате полученных в ДТП травм водитель легковушки погиб на месте происшествия", - рассказали в полиции.

В маршрутном автобусе в момент столкновения находились 6 пассажиров. Двое из них были доставлены в больницу с ссадинами и ушибами. После оказания медицинской помощи их отпустили. Водитель Volkswagen был в авто один.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

В Днепре Volkswagen на большой скорости протаранил маршрутку, в которой были пассажиры. Авария произошла на ул. 20-летия Победы. За рулем Volkswagen была женщина. Никто из пассажиров маршрутки не пострадал. А вот женщина за рулем Volkswagen получил травмы. Ее в тяжелом состоянии доставили в областную больницу им. Мечникова.

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