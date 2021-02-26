Маршрутка разбила припаркованную иномарку - пострадали четверо

Маршрутка влетела в припаркованное на обочине авто Фото: pravda.com.ua

На Сумщине маршрутка влетела в припаркованное на обочине авто. Пострадали 4 человека.

Водитель иномарки остановилась, чтобы протереть лобовое стекло, пишет tsn.ua. Именно тогда в заднюю часть автомобиля въехал микроавтобус. От удара женщину отбросило на несколько метров. Она получила травму головы и грудной клетки, у пассажира, сидевшего в авто, - ушибы.

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От удара в маршрутке травмы лица получили 9-летняя девочка и 50-летняя женщина. После оказания помощи в больнице их отпустили домой.

В Киеве на Столичном шоссе автобус "Богдан" врезался в грузовик MAN. Авария произошла на съезде с Корчувацкого путепровода 24 февраля.