Автобус с пассажирами врезался в фуру

В Киеве на Столичном шоссе автобус "Богдан" врезался в грузовик MAN. Авария произошла на съезде с Корчувацького путепровода 24 февраля.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Український стяг".

Фото: "Магнолия ТВ"

"Водитель общественного транспорта рассказал, что отвлекся на мгновение и влетел в грузовик, который стоял из-за поломки в левой полосе. Удар был довольно большой силы", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика. От сильного толчка он ударился грудной клеткой о руль. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства аварии.

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На мосту Патона в столице пассажир ВАЗа несколько раз перевернулся в машине, вылетел из салона и сразу поднялся. Момент попал на видео.