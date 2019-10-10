Маршрутчику со смертельного рейса затягивают избрание меры пресечения

В Запорожье столкнулись маршрутное такси и грузовик. Одна женщина погибла, еще 10 человек травмированы. Фото - zp.npu.gov.ua

Меру пресечения водителю, который накануне врезался в фуру в Запорожье, а затем сбежал из больницы, будут выбирать только завтра, 11 октября.

Сейчас из 10 пострадавших в больнице остается две женщины - у них черепно-мозговые травмы, переломы и повреждения грудной клетки. Детей среди них нет. Сегодняшняя ночь прошла для медиков спокойно, но подробности о состоянии здоровья пациентов здесь не сообщают, ссылаясь на конфиденциальность информации, сообщает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сбежал со сломанными конечностями: новые подробности смертельного столкновения маршрутки и грузовика

Полицейские установили личность погибшей женщины. Ею оказалась 69-летняя местная жительница, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Среди пострадавших: шесть женщин - две 64-летние, 61, 45, 38, 32 года. Двое мужчин 21 и 26 лет. И двое несовершеннолетних - 7 и 13 лет.

Городское управление транспорта будет настаивать на разрыве договора с компанией-перевозчиком, которая обслуживает маршрут, где произошла автокатастрофа.

В Запорожье микроавтобус с 12 пассажирами влетел в грузовик, который стоял на обочине. Один человек погиб, еще 10 получили травмы. Вместе с пассажирами водителя доставили в больницу. Пока медики готовились осматривать его, он убежал.