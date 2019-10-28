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понедельник, 28 октября 2019 08:02

Маршрутчик силой выволок пассажирку из салона

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Маршрутчик силой выволок пассажирку из салона
В Днепре маршрутчик силой выволок пассажирку из салона. Фото - Скриншот

В Днепре водитель маршрутного такси силой выдворил женщину, которая отказывалась оплачивать проезд.

Инцидент произошел вечером 27 октября на маршруте №155 возле железнодорожного вокзала, сообщили в Telegram-канале "Х *** ный Днепр" и показали соответствующее видео.

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Нетрезвой пассажирке не удалось убедить шофера взять ее бесплатно, поэтому она взяла маршрутку штурмом. Для успокоения дебоширки мужчине пришлось применить силу. Все сопровождалось криками и бранью.

Возмущенные поведением водителя пассажиры требовали оставить женщину в покое и даже предлагали оплатить проезд вместо нее. Однако мужчина продолжил поездку только после того, как избавился от "зайца".

В Киеве водитель маршрутки №157 с номерным знаком АА 5529 ХН выгнал из салона женщину с удостоверением - 40-летнюю Наталью Лукашко. Обзывал и нецензурно ругался. Когда за нее вступились другие пассажиры, сказал, что никуда не поедет.

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Комментарии

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Дата
28
октября

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