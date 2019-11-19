Маньяка, нападавшего на женщин, схватили "на горячем": видео задержания

19 ноября в Днепре задержали подозреваемого в нападениях на женщин в Амур-Нижнеднепровском районе.
Это 32-летний местный житель, сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская.
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"К сожалению, задержать удалось после совершения очередного преступления", - сказала Старчевская.
Задержанного доставили в отделение полиции.
С 7 по 15 ноября в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра произошло 6 нападений на женщин. Неизвестный мужчина бил по лицу незнакомых ему женщин.
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